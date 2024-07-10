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Летевший из Анталии в Казань самолет экстренно сел в Самаре

На борту воздушного судна находились 339 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 9 июля, примерно в 22.00 самолет, летевший из Анталии (Турция) в Казань, экстренно сел в Самаре. Экипаж принял решение уйти на запасный аэродром, когда выявил в полете техническую неисправность у воздушного судна, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«На борту самолета находилось 10 членов экипажа и 339 пассажиров. После посадки судно было отстранено от эксплуатации до выяснения причин произошедшего», — рассказали в надзорном ведомстве.

Во время приземления никто не пострадал. Но инцидент привел к задержке рейсов Анталия — Москва и Казань — Анталия.