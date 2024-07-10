Летевший из Анталии в Казань самолет экстренно сел в Самаре

Во вторник, 9 июля, примерно в 22.00 самолет, летевший из Анталии (Турция) в Казань, экстренно сел в Самаре. Экипаж принял решение уйти на запасный аэродром, когда выявил в полете техническую неисправность у воздушного судна, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.