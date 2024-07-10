Директор компании в Башкирии обвиняется в хищении

Однако с августа по декабрь 2019 года компания не выполнила предусмотренные соглашением обязательства, проверка соответствия проектно-сметной документации объемов и стоимости выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ не проводилась, подтверждающих документов нет.