Директор компании в Башкирии обвиняется в хищении

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 32-летнем Булате Даянове.
По версии следствия, в августе 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология» между администрацией Давлеканово и компанией был заключен муниципальный контракт на строительный контроль системы очистки воды в Давлеканово.
Однако с августа по декабрь 2019 года компания не выполнила предусмотренные соглашением обязательства, проверка соответствия проектно-сметной документации объемов и стоимости выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ не проводилась, подтверждающих документов нет.
Подрядчик провел работы с отклонением от требований и нарушениями градостроительного законодательства, в результате объект не может очищать воду и не введен в эксплуатацию.
По окончании строительства директор «Башкирской инженерно-строительной компании», зная, что фактически контроль за строительством не проводился, предоставил администрации города первичные документы, на основании которых фирме необоснованно выплачено более 500 тыс. руб. Действиями фигуранта уголовного дела бюджету администрации Давлеканово причинен ущерб на эту сумму.
Обвиняемый не признал вину.
ООО «Башкирская инженерно-строительная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2015 года. Предприятие занимается строительством. Владельцем является Булат Даянов. В 2023 году убыток ООО составил 791 тыс. руб.