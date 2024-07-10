Волгоградка перевела телефонным лжеброкерам почти 5 млн

Полиция Волгограда разыскивает телефонных мошенников, которые обманули 63-летнюю жительницу Дзержинского района почти на 5 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в конце июне потерпевшей позвонили якобы брокеры и предложили хороший заработок от инвестиций.
— Волгоградка оформила кредит и вместе с собственными средствами перевела на неустановленный счет. Обещанной прибыли, как и возврата собственных денег, она так не дождалась, — уточнили в полиции региона.
Только тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Волгоградцев призывают быть бдительными не вестись за уловки аферистов.