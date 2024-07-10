Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реке Сха в Борисове утонул мужчина

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке Сха в Борисове утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: belta.by

9 июля в 19.35 спасателям поступило сообщение о тонущем мужчине в реке Сха в Борисове Минской области по ул. Ковалевского.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший неработающий гражданин 1983 года рождения.

несчастный случай