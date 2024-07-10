9 июля в 19.35 спасателям поступило сообщение о тонущем мужчине в реке Сха в Борисове Минской области по ул. Ковалевского.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший неработающий гражданин 1983 года рождения.
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке Сха в Борисове утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
9 июля в 19.35 спасателям поступило сообщение о тонущем мужчине в реке Сха в Борисове Минской области по ул. Ковалевского.
Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший неработающий гражданин 1983 года рождения.