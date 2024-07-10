Следствие попросило заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву

Позднее депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ГУ МВД по Москве заявил, что против телеведущей возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Тот проинформировал депутата о проверке высказываний Лазаревой по поводу ударов дронов по России. По мнению ведомства, в них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». В том же месяце Росфинмониторинг внес ведущую в список экстремистов и террористов.