Погибли три человека, в том числе один ребенок: В Татарстане самолет совершил жесткую посадку и загорелся

В среду, 10 июля, в 9.35 в экстренные службы поступила информация о том, что около поселка городского типа Камское Устье в поле жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Cessna-172. Оказавшись на земле, воздушное судно загорелось, сообщает МЧС Татарстана.