Погибли три человека, в том числе один ребенок: В Татарстане самолет совершил жесткую посадку и загорелся

В среду, 10 июля, в 9.35 в экстренные службы поступила информация о том, что около поселка городского типа Камское Устье в поле жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Cessna-172. Оказавшись на земле, воздушное судно загорелось, сообщает МЧС Татарстана.
«Возгорание было потушено прибывшими на место происшествия пожарными. В результате произошедшего три человека, в том числе ребенок, один человек пострадал», — рассказали в ведомстве.
На место жесткой посадки самолета прибыли следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
«Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжского транспортного прокурора», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, во вторник, 9 июля, самолет летевший из турецкой Анталии в Казань экстренно сел в Самаре. Экипаж воздушного судна в полете выявил у него техническую неисправность и принял решение уйти на запасной аэродром.