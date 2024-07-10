В Уссурийске произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Уссурийская городская прокуратура приняла под контроль расследование обстоятельств смертельной аварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, днём 10 июля водитель автомобиля Nissan Avenir выехал на встречную полосу на 660 километре дороги и столкнулся с пассажирским автобусом Atlant, в котором на тот момент не было пассажиров.
«В результате ДТП водитель Nissan Avenir погиб на месте, водитель автобуса госпитализирован», — сообщили в прокуратуре.
В настоящий момент прокуратура проводит все необходимые мероприятия для уточнения всех деталей произошедшего.
Напомним, в Находке произошло смертельное ДТП, один человек человек. Полиция проводит проверку. Отмечается, что 39-летний водитель автомобиля Nissan Note при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Mark II, за рулем которого находился 25-летний водитель. Автомобиль двигался по Находкинскому проспекту во встречном направлении. В результате ДТП водитель Nissan Note погиб.