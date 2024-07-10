Песков: работаем на харьковском направлении ради безопасности Белгорода

«Все, что сейчас происходит на этом направлении, оно подчинено этой задаче. Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время. Работа в этом направлении ведется», — сказал Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос AFP, когда «может быть решен вопрос безопасности Белгорода» в условиях продолжающихся обстрелов с территории Харьковской области Украины.