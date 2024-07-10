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Унесенных в море семерых сап-бордистов спасли в Сочи

Спасатели помогли семерым сап-бордистам добраться до берега в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Черном море у берегов Сочи спасли семерых туристов на сап-бордах. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

«Вчера вечером спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море на катере, чтобы помочь четырем отдыхающим. Компания знакомых отправилась кататься на сап-бордах напротив одного из пляжей Сириуса, но вернуться обратно они не смогли — сильный ветер отдалил от берега почти на пять километров», — рассказали в ЮРПСО МЧС России.

Уже на месте стало известно, что к ожидающим помощи присоединилась еще одна девушка. Сап-бордисты скрепили доски между собой страховочными тросами. Также на всех туристах были спасательные жилеты, что приятно удивило спасателей.

По пути спасатели помогли еще двум сап-бордистам, которых унесло в море. Сотрудники МЧС подняли туристов на борт. Всех семерых людей доставили на берег на катере. В числе спасенных оказались четыре жителя Краснодарского края, два отдыхающих из Московской области и один из Забайкальского края.

Помощь медиков никому не потребовалась.

Спасатели отмечают, что при таком ветре у людей не было возможности самостоятельно вернуться на берег. Кроме того, в МЧС напомнили о необходимости надевать спасательные жилеты.

Ранее мы сообщали, что за выходные в море у берегов Сочи спасли трех отдыхающих.