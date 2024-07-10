Унесенных в море семерых сап-бордистов спасли в Сочи

По пути спасатели помогли еще двум сап-бордистам, которых унесло в море. Сотрудники МЧС подняли туристов на борт. Всех семерых людей доставили на берег на катере. В числе спасенных оказались четыре жителя Краснодарского края, два отдыхающих из Московской области и один из Забайкальского края.