Следствие хочет заключить ректора БФУ под стражу, он сам просит выбрать домашний арест

«У меня достаточно сложная ситуация у родителей, которые находятся в Нижнем Новгороде. Им 82 и 83 года. Отец находится при смерти, что можно установить фактически. Это будет для них тяжёлым моральным ударом. Что касается сына, он находится на иждивении, он студент, он учится. Фактически он является тем, кому я помогаю», — сказал Фёдоров.