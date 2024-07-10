Следствие хочет заключить ректора БФУ под стражу, он сам просит выбрать домашний арест

Следствие хочет заключить под стражу ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова. Тот просит оставить его под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда.
Обвинение утверждает, что Фёдоров не мог сам похитить бюджетные средства, и делал это через проректора по экономике и развитию Елену Мялкину. С 2020 по 2022 года она подобрала сотрудников, которым назначили премии, чтобы руководство вуза могло отмывать деньги. Сумма ущерба — 18 млн 607 тысяч рублей.
По словам обвинителя, Мялкина собирала деньги у сотрудников и отдавала их Фёдорову. Об этом правоохранителям сообщили очевидцы.
Фёдоров в суде заявил, что назначение премий и заработной платы — часть его обязанностей как ректора. Он просит оставить его под домашним арестом.
«У меня достаточно сложная ситуация у родителей, которые находятся в Нижнем Новгороде. Им 82 и 83 года. Отец находится при смерти, что можно установить фактически. Это будет для них тяжёлым моральным ударом. Что касается сына, он находится на иждивении, он студент, он учится. Фактически он является тем, кому я помогаю», — сказал Фёдоров.
Он подчеркнул, что не может скрыться за границей. Со свидетелями по делу Фёдоров, по собственным словам, «либо не знаком совсем, либо знаком очень мало», и намерения оказывать на них давления он не имеет.
Сторона защиты отмечает, что обвиняемый будет помогать следствию, когда сможет восстановить в памяти всё случившееся. В качестве аргумента приводят его многочисленные заслуги на посту ректора.
«Фёдоров положительно характеризуется, пользуется уважением по месту работы является почётным работником сферы образования Российской Федерации, членом Совета при президенте по науке и образованию, профессором, доктором наук, имеет множество других почётных званий и поощрений. <…> Фёдоров, являясь человеком известным в научных и педагогических кругах, не сможет на кого-либо втайне воздействовать — это совершенно нелогично. Напротив, он постарается сохранить свою положительную репутацию», — заявила сторона защиты.