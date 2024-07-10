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Площадь пожара на складе вторсырья в Волгограде выросла до 1200 кв. метров

На складе в Волгограде горит не только картон, но и здание.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда увеличилась более, чем в два раза и сейчас составляет 1200 квадратных метров. Горит не только картон на открытом воздухе, но и одноэтажное железобетонное здание базы, сообщает МЧС России.

— В Волгограде площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, — говорится в тг-канале ведомства.

Огонь на складах предприятия по переработке вторсырья на улице Былинной разгорелся утром 10 июля. Пламя быстро распространяется из-за находящихся на базе горючих материалов, а также жаркой и сухой погоды. Огромный столб черного дыма виден на 10 километров от места ЧП.

Борются с огнем уже который час более 70 специалистов МЧС и 24 единицы техники.

пожары
МЧС