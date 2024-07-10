Площадь пожара на складе вторсырья в Волгограде выросла до 1200 кв. метров

Площадь пожара на складе вторсырья в Краснооктябрьском районе Волгограда увеличилась более, чем в два раза и сейчас составляет 1200 квадратных метров. Горит не только картон на открытом воздухе, но и одноэтажное железобетонное здание базы, сообщает МЧС России.