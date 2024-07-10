Искупаться в фонтане, спрятаться под деревом и одеться потеплее. Как журналист из Иркутска спасалась от 35-градусной жары

На часах 14:30. Близится самое пекло. Открываю дверь офиса, и в лицо сразу же устремляется горячий воздух. Ощущение будто ты вышел не на улицу, а напротив — вошел в растопленную баню. Медленно, но верно, направляюсь от Партизанской в сторону Центрального рынка. Отхожу буквально на 500 метров, а ртутный столбик уже рванул к отметке +35. Прохожих мало. Оно и понятно. Все стараются укрыться в торговых павильончиках и под козырьками. Тоже забегаю в тень, чтобы отдышаться. Здесь градусник показывает +28. Легче едва ли.