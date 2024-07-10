Искупаться в фонтане, спрятаться под деревом и одеться потеплее. Как журналист из Иркутска спасалась от 35-градусной жары

«Намочите полотенце холодной водой и приложите к шее», — в разгар рабочего дня доносятся советы из кабинета коллеги. Мы его по-дружески в компании называем Андрюша. Заглядываю за угол и вижу, как он внимательно смотрит на компьютере видео некого блогера с лайфхаками «как бороться с жарой».
— Что? У меня кондиционера, в отличие от тебя, нет! А кто знает, когда эта тридцатиградусная жара закончится? — негодует Андрей и вновь ныряет глазами в монитор.
Небесная канцелярия, конечно, «порадовала» знойным сюрпризом жителей Иркутска и Приангарья. В некоторых районах области воздух прогревался почти до 40 градусов! Немудрено, что сибиряки ждут дождей, как снега на Новый год.
Отчасти повезло тем, кто работает из дома или офиса. А что делать горожанам, будни которых проходят на улице? Да и вообще, можно ли где-то спрятаться от зноя и духоты? Прихватив с собой уличный термометр, решаю устроить собственный рейд в поисках самого прохладного местечка в городе.
На часах 14:30. Близится самое пекло. Открываю дверь офиса, и в лицо сразу же устремляется горячий воздух. Ощущение будто ты вышел не на улицу, а напротив — вошел в растопленную баню. Медленно, но верно, направляюсь от Партизанской в сторону Центрального рынка. Отхожу буквально на 500 метров, а ртутный столбик уже рванул к отметке +35. Прохожих мало. Оно и понятно. Все стараются укрыться в торговых павильончиках и под козырьками. Тоже забегаю в тень, чтобы отдышаться. Здесь градусник показывает +28. Легче едва ли.
«Ну разве это жарко…».
Наконец добираюсь до рынка и прогуливаюсь вдоль рядов. Здешние продавцы вынуждены терпеть любые капризы погоды: будь то пекло, ливень или дубак. Замечаю тенденцию — ни на ком нет шорт или коротких юбок. Мужчины и женщины одеты в кофты и штаны, а у некоторых сверху — жилетки. По веселым лицам и не скажешь, что они изнывают от жары.
— Сколько? +35 градусов? Ну разве это жарко…, — с улыбкой рассказывает стройная, невысокого роста женщина в платке. — Не знаю даже, в чем секрет. Одежда на мне из натурального материала — хлопок. Все дышит! Да и под козырьком в теньке нахожусь, много не двигаюсь.
А вот ее соседка, раскладывая товар, успевала обмахивать себя цветастым веером. При этом, образ женщины состоял из платья и куртки. Мамочки, как же жарко, наверное! Но та машет головой, мол, нисколько.
— Лучше уж вспотеть, чем потом мучаться от ожогов, — делится та опытом.
— Байкальская вода — вот мое спасение, — делится секретами мужчина, торгующий фруктами. — Покупаю холодненькую, а потом в течение дня прячу от лучей, обмотав тканью.
Вновь достаю из кармана термометр. Под навесом температура немногим ниже, чем под палящим солнцем: +29 градусов. По рекомендации, покупаю бутылку воды и двигаюсь дальше.
«Ждем, когда зной закончится».
Идти вдоль зданий намного приятнее — спасает тень. Только на перекрестках приходится делать быстрые перебежки. Сворачиваю на улицу Ленина, и открывается картина: фонтан на площади дворца спорта «Труд» окружила молодежь. И неспроста! Ведь около воды ртутный столбик не поднимается выше +32.
— Мы сейчас нырять будем! — заявляют мне две школьницы. — Только так от жары и спасаемся.
— А мы уже смирились, — заявила другая парочка подростков. — Ходим во всем черном и с распущенными волосами, потеем, воняем. А что сделаешь? Просто ждем, когда зной закончится.
А вот самое прохладное место оказалось у острова Конный. К примеру, в тени дерева, да еще и у реки воздух прогревается лишь до +26 градусов.
— Стараемся в такую жару не выходить из дома. Но с детками нужно гулять, — рассказывает мама двух мальчиков, отдыхающая на скамейке. — Поэтому спасемся холодной водой и мороженым.
— Главное, чтобы напитки были без сахара, — подхватывает ее подруга. — Лучше добавить дольку лимона или лайма. А домой купить плотные блэкаут шторы, чтобы в комнаты вообще не попадал естественный свет.
Справиться с жарой можно и прогуливаясь в торговых центрах, где установлены кондиционеры. Так, среди витрин с одеждой столбик термометра пополз вниз и остановился у отметки +24. Красота! Присаживаюсь на лавочку, беру телефон, интересуюсь прогнозом погоды на завтра и расплываюсь в улыбке: «11 июля в Иркутске ожидаются дождь и гроза. Температура днем: +23…+25 градусов».
ЭКСПЕРТНО.
Советы от Роспотребнадзора при +25 градусах и выше.
1. Рекомендуется меньше находиться под прямыми солнечными лучами.
2. Лучше носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка, льна) и головной убор.
3. Соблюдать питьевой режим — употреблять не меньше 2,5−3 литров воды в сутки.
4. Не заниматься активным спортом при температуре выше 25 .
5. Воздержитесь от плотных приемов пищи и алкоголя, лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам и овощам.
6. В наиболее активные солнечные часы (с 12 до 16) необходимо защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы, зонт от солнца.
7. Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара.
8. По возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
О прогнозе погоды на месяц.
Согласно прогнозу синоптиков, в июле среднемесячная температура воздуха в Приангарье составит +15…+20 градусов, что близко к норме для южных и западных районов. Однако на севере области тот же показатель будет на 1−2 градуса выше многолетних значений: +18…+21. Ночью будет холодать до +10…+17 градусов, временами — до +8.
— Количество осадков в июле в западных и южных районах также ожидается около нормы, — рассказала КП-Иркутск начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Но местами в западных, а также в северных и верхнеленских районах дождей выпадет больше. В основном это будут ливни — кратковременные, но с большим количеством осадков.