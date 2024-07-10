Жительница Казани взяла в кредит 6 млн рублей и отдала их мошенникам

Жительница Казани попалась на уловки мошенников и потеряла около 6 млн рублей.
Как рассказала 30-летняя потерпевшая, ей позвонила женщина и представилась сотрудником сотовой компании. Та заявила, что необходимо продлить срок договора абонентского обслуживания для исключения возможной блокировки номера телефона. Затем злоумышленница попросила сообщить коды, которые поступят в СМС.
Женщина обратила внимание, что на ее телефон поступили сообщения от портала государственных услуг, а не сотовой компании. Однако она все же предоставила коды незнакомке. В результате мошенники получили доступ к информационной системе потерпевшей.
Далее жительнице Казани позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности и предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. Он сообщил, что мошенники якобы пытались произвести рефинансирование всех ее кредитных обязательств. Женщина оформила кредит и перевела через банкомат на счет злоумышленников порядка 6 млн рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь и удалил переписку.
Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью к полицейским. В отделе полиции «Ямашевский» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице РТ.