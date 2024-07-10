Жительница Казани взяла в кредит 6 млн рублей и отдала их мошенникам

Далее жительнице Казани позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности и предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. Он сообщил, что мошенники якобы пытались произвести рефинансирование всех ее кредитных обязательств. Женщина оформила кредит и перевела через банкомат на счет злоумышленников порядка 6 млн рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь и удалил переписку.