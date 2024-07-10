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Трехлетний ребенок упал со второго этажа частного дома в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трехлетний ребенок упал со второго этажа частного дома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вчера около 21.40 в столичную милицию от медиков поступила информация о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен трехлетний мальчик. В ходе разбирательства установлено, что ребенок вместе с родителями находился на втором этаже частного дома. Падение произошло из-за попытки ребенка дотянуться до лестницы, которая ведет на первый этаж.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Правоохранители напоминают родителям, что малолетних детей нельзя упускать из виду даже на минуту. Необходимо позаботиться о создании безопасных условий в доме. В силах взрослых не допустить трагедии.

несчастный случай