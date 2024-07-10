В Кишинёве на глазах у людей застрелили иностранца: Киллер был на электросамокате

Около полудня 10 июля 2024 в Кишиневе, на Рышкановке, было совершено убийство.
Мужчина, передвигаясь на электросамокате, несколько раз выстрелил в другого мужчину, иностранца, который в результате полученных ранений скончался, сообщает полиция.
Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заверила «КП» в Молдове, что пока эта вся информация на этот час.
На месте преступления находятся сотрудники всех профильных подразделений.
Мы следим за развитием событий.
Сообщают, что нападавший был в маске.