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В Кишинёве на глазах у людей застрелили иностранца: Киллер был на электросамокате

Убийство произошло около полудня 10 июля на Рышкановке.

Около полудня 10 июля 2024 в Кишиневе, на Рышкановке, было совершено убийство.

Мужчина, передвигаясь на электросамокате, несколько раз выстрелил в другого мужчину, иностранца, который в результате полученных ранений скончался, сообщает полиция.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заверила «КП» в Молдове, что пока эта вся информация на этот час.

На месте преступления находятся сотрудники всех профильных подразделений.

Мы следим за развитием событий.

Сообщают, что нападавший был в маске.