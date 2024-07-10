Мужчина попал в больницу после тройного ДТП в Ленинском районе

Тройное ДТП произошло вечером 9 июля в Ленинском районе Саратова. В аварии столкнулись две иномарки и отечественное авто, 30-летнему водителю последнего потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
— В 20:10 напротив дома № 14 «А» по улице Загороднева произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и «Мицубиси» под управлением 30-летней женщины, — пишут журналисты телеканала.
Следом водитель отечественного автомобиля влетел в «Хенде Солярис», за рулем которой находилась 39-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в больницу.
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