Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина попал в больницу после тройного ДТП в Ленинском районе

Две иномарки и отечественное авто столкнулись в одном из районов Саратова.

Источник: Комсомольская правда

Тройное ДТП произошло вечером 9 июля в Ленинском районе Саратова. В аварии столкнулись две иномарки и отечественное авто, 30-летнему водителю последнего потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

— В 20:10 напротив дома № 14 «А» по улице Загороднева произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и «Мицубиси» под управлением 30-летней женщины, — пишут журналисты телеканала.

Следом водитель отечественного автомобиля влетел в «Хенде Солярис», за рулем которой находилась 39-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что супруги из Воронежской области погибли в ДТП по дороге на Байкал. Семейная пара попала в массовое столкновение с грузовиками в Тулунском районе.