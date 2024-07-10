Мужчина попал в больницу после тройного ДТП в Ленинском районе

Тройное ДТП произошло вечером 9 июля в Ленинском районе Саратова. В аварии столкнулись две иномарки и отечественное авто, 30-летнему водителю последнего потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.