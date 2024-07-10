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Разбившиеся на самолете в Татарстане были членами одной семьи

Выжил только отец.

На борту совершившего жесткую посадку самолета в Татарстане находилась целая семья. Трагедия произошла около поселка Камское Устье.

По предварительной информации, утром 10 июля пилот проводил экскурсию для семьи из трех человек. В результате жесткой посадки вспыхнул огонь. Погибли пилот, мать и дочь. Отец семейства с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».

Напомним, в Татарстане, около поселка Камское Устье, утром 10 июля произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. Ситуация находится на контроле Приволжского транспортного прокурора.