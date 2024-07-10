Разбившиеся на самолете в Татарстане были членами одной семьи

По предварительной информации, утром 10 июля пилот проводил экскурсию для семьи из трех человек. В результате жесткой посадки вспыхнул огонь. Погибли пилот, мать и дочь. Отец семейства с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.