Со второго этажа выпала четырехлетняя девочка в Ангарске

— По предварительным данным, 09.07.2024 ближе к вечеру девочка выпала из окна квартиры, жилого дома в 94 квартале Ангарска. С полученными травмами ее доставили в городскую больницу, а за состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — пояснили в прокуратуре.