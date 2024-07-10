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Со второго этажа выпала четырехлетняя девочка в Ангарске

Прокуратура города Ангарска организовала проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, выпала четырехлетняя девочка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в городском ведомстве правоохранители начали проверку.

— По предварительным данным, 09.07.2024 ближе к вечеру девочка выпала из окна квартиры, жилого дома в 94 квартале Ангарска. С полученными травмами ее доставили в городскую больницу, а за состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — пояснили в прокуратуре.

Теперь органам предстоит узнать при каких обстоятельствах произошло происшествие. По итогам проверки будет дана соответствующая оценка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте на реке Лена утонул 16-летний подросток. Юноша отправился купаться, но в какой-то момент скрылся под водой и больше не всплыл.