Со второго этажа выпала четырехлетняя девочка в Ангарске

В Ангарске из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, выпала четырехлетняя девочка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в городском ведомстве правоохранители начали проверку.
— По предварительным данным, 09.07.2024 ближе к вечеру девочка выпала из окна квартиры, жилого дома в 94 квартале Ангарска. С полученными травмами ее доставили в городскую больницу, а за состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — пояснили в прокуратуре.
Теперь органам предстоит узнать при каких обстоятельствах произошло происшествие. По итогам проверки будет дана соответствующая оценка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте на реке Лена утонул 16-летний подросток. Юноша отправился купаться, но в какой-то момент скрылся под водой и больше не всплыл.