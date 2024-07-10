Нашествие ядовитых пауков в Казахстане: 6 человек попали в реанимацию

В областной станции скорой помощи зарегистрированы два случая нападения каракуртов — в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Еще девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили инъекции.