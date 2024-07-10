Десятилетний ребёнок сообщил о бомбе в костанайской школе

«В суде установлено, что 6 июня 2024 года несовершеннолетний Ф., 2014 г.р. позвонил на пульт “112” и сообщил о заложенной бомбе в школе-гимназии № 3 города Костанай. Тем самым несовершеннолетний допустил уголовное правонарушения, в связи, с чем было возбуждено уголовное дело по ст.273 УК», — говорится в сообщении.