Красотка иностранка с сайта знакомств привела бизнесмена из Бурятии в лапы мошенников

Спустя время бизнесмен захотел вывести заработанные деньги. Но у него ничего не получилось. На счет обманутого должно было поступить около 7 млн долл. Однако приложение потребовало код активации, который должен был прийти при условии того, что потерпевший внесет еще 30 тысяч долл. Так мужчина и понял, что стал жертвой мошенников.