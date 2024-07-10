Красотка иностранка с сайта знакомств привела бизнесмена из Бурятии в лапы мошенников

В январе 2024 года 58-летний предприниматель из Бурятии познакомился на сайте знакомств с иностранкой. Дама сообщила, что хорошо зарабатывает, торгуя криптовалютой. Спустя время она предложила и сибиряку заняться столь прибыльным бизнесом. И уже в начале февраля 2024 года подруга свела его со своим знакомым, профессиональным брокером. Сибиряка «засыпали» обещаниями об огромной прибыли.
— Мужчина сделал первоначальный взнос в размере 25 тыс руб, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — Спустя полторы недели счет был пополнен уже почти на 7,5 млн руб. При этом 1,5 миллиона были кредитными средствами, которые заявитель оформил онлайн в двух банках. Остальные — из личных накоплений, а также взяты в долг у друзей.
Спустя время бизнесмен захотел вывести заработанные деньги. Но у него ничего не получилось. На счет обманутого должно было поступить около 7 млн долл. Однако приложение потребовало код активации, который должен был прийти при условии того, что потерпевший внесет еще 30 тысяч долл. Так мужчина и понял, что стал жертвой мошенников.
В полицию с заявлением предприниматель обратился только в июле 2024 года. Связь с подругой по переписке он уже не поддерживает.