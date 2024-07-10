Уральский экс-схиигумен Сергий попросил о помиловании президента России

«Это его решение. Там он указал свои характеристики, свою позицию и попросил прощения у тех, кого он оскорбил своими словами. Но и плюс показал свою жизненную историю», — рассказал господин Бабиков.
Напомним, бывшего священника задержали в декабре 2020, ему было предъявлено обвинение в склонении к самоубийству (ч.3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч.3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ч.1 ст. 330 УК РФ). По данным следствия, в проповедях он призывал к совершению самоубийства не менее 17 монахинь и прихожан. Следствие основывалось на записи одной из проповедей, которая была опубликована на YouTube. Во время проповеди экс-схиигумен Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, и благословлял их на это. В суде также установлено, что, уже лишившись сана и будучи отлученным от церкви, Николай Романов самовольно проживал на территории монастыря. А 17 сентября 2020 года по его указанию в монастырь не пустили комиссию епархии, прибывшую для совершения молебна и проведения инвентаризации недвижимости обители. Этими действиями он причинил Екатеринбургской епархии существенный вред, лишив законных прав владения и пользования объектами недвижимости, а также беспрепятственного совершения богослужения.
В августе 2021 года ему было предъявлено новое обвинение по п. «в» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы»). Поводом для возбуждения дела стали шесть видеороликов, которые схиигумен Сергий записал в 2019—2020 годах, на YouTube их выложил его пресс-секретарь Всеволод Могучев. Следствие считает, что сообщники создали ОПГ, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.
В результате Измайловский райсуд Москвы в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. 27 января 2023 года Бабушкинский районный суд Москвы вынес в отношении него еще один обвинительный приговор — по делу о возбуждении ненависти. Сергию было назначено семь лет лишения свободы с учетом приговора 2021 года. Его помощник Всеволод Могучев был осужден на пять лет колонии.