Уральский экс-схиигумен Сергий попросил о помиловании президента России

Напомним, бывшего священника задержали в декабре 2020, ему было предъявлено обвинение в склонении к самоубийству (ч.3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч.3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ч.1 ст. 330 УК РФ). По данным следствия, в проповедях он призывал к совершению самоубийства не менее 17 монахинь и прихожан. Следствие основывалось на записи одной из проповедей, которая была опубликована на YouTube. Во время проповеди экс-схиигумен Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, и благословлял их на это. В суде также установлено, что, уже лишившись сана и будучи отлученным от церкви, Николай Романов самовольно проживал на территории монастыря. А 17 сентября 2020 года по его указанию в монастырь не пустили комиссию епархии, прибывшую для совершения молебна и проведения инвентаризации недвижимости обители. Этими действиями он причинил Екатеринбургской епархии существенный вред, лишив законных прав владения и пользования объектами недвижимости, а также беспрепятственного совершения богослужения.