Группа воров-гастролеров задержана полицией в Астане

В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к грабежу в Астане и трем кражам из офисов в Таразе. Общий причиненный ущерб составляет свыше 13 млн тенге. Трое подозреваемых из Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей ранее судимы за совершение имущественных преступлений.