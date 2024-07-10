Группа воров-гастролеров задержана полицией в Астане

АЛМАТЫ, 10 июл — Sputnik. Совместными действиями полицейских города Астаны и Жамбылской области задержана преступная группа воров-гастролеров, которая похищала деньги из офисов коммерческих организаций, передает Polisia.kz.
В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к грабежу в Астане и трем кражам из офисов в Таразе. Общий причиненный ущерб составляет свыше 13 млн тенге. Трое подозреваемых из Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей ранее судимы за совершение имущественных преступлений.
Подозреваемые арестованы, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что трое мужчин и женщина из разных регионов страны организовали в Алматы ОПГ, совершавшую квартирные кражи. Все они задержаны. В настоящее время в отношении их ведется досудебное расследование.