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Группа воров-гастролеров задержана полицией в Астане

Злоумышленники тщательно готовились к каждому преступлению, действовали, невзирая на камеры видеонаблюдения и другие технические средства охраны.

АЛМАТЫ, 10 июл — Sputnik. Совместными действиями полицейских города Астаны и Жамбылской области задержана преступная группа воров-гастролеров, которая похищала деньги из офисов коммерческих организаций, передает Polisia.kz.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к грабежу в Астане и трем кражам из офисов в Таразе. Общий причиненный ущерб составляет свыше 13 млн тенге. Трое подозреваемых из Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей ранее судимы за совершение имущественных преступлений.

Подозреваемые арестованы, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что трое мужчин и женщина из разных регионов страны организовали в Алматы ОПГ, совершавшую квартирные кражи. Все они задержаны. В настоящее время в отношении их ведется досудебное расследование.