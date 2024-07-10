Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

«Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, 152 мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавили в МО РФ.