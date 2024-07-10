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Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили до 600 военнослужащих ВСУ и полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Григоровка, Красное, Часов Яр, Елизаветовка, Успеновка, Дальнее, Курахово Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав” и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства.