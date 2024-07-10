Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав” и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства.