Подразделения группировки «Север» отразили две контратаки ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.