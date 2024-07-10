Подразделения группировки «Центр» отразили пять контратак ВСУ

По данным ведомства, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.