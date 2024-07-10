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Подразделения группировки «Центр» отразили пять контратак ВСУ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отразили пять атак, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих и немецкую БПМ Marder, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Артемово, Дружба, Тимофеевка и Торецк Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны.