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ВС России уничтожили три установки ЗРК и склад безэкипажных катеров ВСУ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников российских Вооружённых сил уничтожили РЛС обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки ЗРК Improved HAWK производства США, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, уничтожены склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.