«Мама, забери меня скорее»: родители раскрыли детали о лагере в Бурятии, где работал вожатый с опасным заболеванием

«Мама, забери меня скорее домой, пожалуйста!», — позвонил в слезах 9-летний Паша Т. (имя изменено — прим. Ред) родителям вечером 29 июня. Мальчик вот уже четвертый день находился в спортивно-оздоровительном лагере в Улан-Удэ. Подобная поездка у ребенка первая, поэтому, когда мать и отец купили путевку, тот был безумно счастлив. Но радость длилась недолго. Вскоре Паша пожаловался по телефону, что ему и еще 20 детям из его группы вожатые якобы запрещают мыться. Мол, ходить в душ можно только один раз в неделю. Взрослым так и не удалось узнать причину запрета. А 9 июля родителям позвонили из Минздрава Бурятии:
«Ваш ребенок состоит на учете, как контактирующий с зараженным опасной болезнью».
Оказалось, что заболевание легких обнаружили у одного из вожатых школьника. Сейчас в лагере проверку проводит региональный Следственный комитет. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Я не узнала сына…».
— Летом 2024 года с супругом решили, что ребенку нужно отдохнуть вне дома, — рассказывает Ольга, мама Паши. К выбору места подходили тщательно: смотрели на отзывы, спрашивали мнения у знакомых. Лагерь, в котором находится ребенок, очень популярен, ни одного замечания от детей и их родителей.
Утром 25 июня Ольга проводила сына в лагерь, в котором он должен был находиться до 15 июля. Телефоны у детей забрали. Выдавать должны были раз в вечер.
«Нас вкусно кормят. А еще у нас лучший вожатый», — делился впечатлениями мальчишка. А воспитатели присылали взрослым фотографии веселых и загорелых детей.
— Спустя пару дней Паша пожаловался, что их якобы не пускают мыться. На фоне слышала детские крики. Меня это сразу насторожило. Принялась звонить воспитателям, но те ссылались на правила администрации лагеря. Якобы предусмотрено одно посещение душа в неделю. Ежедневно детям разрешили мыть только ноги. Почему так — нам не объяснили.
Ольга решила навестить сына, но когда увидела его, была в ужасе: с ног до головы ребенок был испачкан.
— Не могу даже подобрать слов, насколько он был грязный! Хотела забрать его домой, чтобы он помылся, — вспоминает Ольга. — Родительские чаты «кипели» от злости на администрацию лагеря. Но 9 июля стало еще хуже! Оказалось, по лагерю ходит опасное заболевание.
В настоящее время специалисты проводят среди ребят необходимые обследования. До окончания всех процедур родителей просят не забирать детей домой.
— Уважаемые родители, действительно, у одного из вожатых детского спортивного лагеря, который проработал в начале второй смены, выявлено заболевание легких, — рассказывают в Минздраве Бурятии. — Данный работник проходил флюорографическое обследование в январе 2024 года и был здоров. По состоянию на 10 июля, по результатам лабораторных исследования установлено, что пациент не выделяет возбудители инфекции во внешнюю среду. Вероятность заражения окружающих минимальная. С целью исключения распространения заболевания в лагере специалистами эпидемиологами определен и активно проводится комплекс мероприятий. Установили круг детей и работников, которые непосредственно контактировали с заболевшим. Сегодня специалисты проводят осмотр и обследование детей. Работы будут завершены 13 июля. Также в лагере проводятся обработка и дезинфекция. Пребывание там детей является безопасным.
— Следователями будет проверена деятельность администрации учреждения по организации отдыха и оздоровлении детей, а также действующие организационные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период отдыха. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Также будет дана правовая оценка, действиям должностных лиц администрации лагеря, ответственных за организацию детского отдыха, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.