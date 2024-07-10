«Мама, забери меня скорее»: родители раскрыли детали о лагере в Бурятии, где работал вожатый с опасным заболеванием

«Мама, забери меня скорее домой, пожалуйста!», — позвонил в слезах 9-летний Паша Т. (имя изменено — прим. Ред) родителям вечером 29 июня. Мальчик вот уже четвертый день находился в спортивно-оздоровительном лагере в Улан-Удэ. Подобная поездка у ребенка первая, поэтому, когда мать и отец купили путевку, тот был безумно счастлив. Но радость длилась недолго. Вскоре Паша пожаловался по телефону, что ему и еще 20 детям из его группы вожатые якобы запрещают мыться. Мол, ходить в душ можно только один раз в неделю. Взрослым так и не удалось узнать причину запрета. А 9 июля родителям позвонили из Минздрава Бурятии: