Чеченский министр Дудаев показал украинских военнопленных

Дудаев обратился к Карпенко и рассказал, в чем разница между украинскими и чеченскими пленными. По его мнению, она состоит в том, что выходцы из Чечни были взяты в плен во время потери сознания из-за полученных травм, а украинские военные сдались добровольно.