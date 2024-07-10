Полицейские накрыли порностудию в Екатеринбурге

Организаторы транслировали видео для взрослых в режиме онлайн в страну Восточной Азии, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Подпольную порностудию обнаружили и прикрыли сыщики уголовного розыска, ФСБ и Росгвардии еще в июле 2023 года. Как рассказал полковник Горелых, в стримах принимали участие студенты вузов и безработные граждане в возрасте 18−22 лет. Организовали подпольный бизнес двое уроженцев восточноазиатской республики, кроме того, силовики обнаружили еще 14 актеров.
«Производители так называемой “клубнички” действовали с конца 2022 года. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи после соответствующей оплаты могли смотреть порноспектакль, имея возможность при этом общаться с их “героями” в видеочате. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций», — отметил Валерий Горелых.
Отметим, что порноактеры получали 1500 рублей за 1 час съемок, плюс доход от донатов. Во время обысков на студии изъято оборудование для ведения online-трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие вещдоки.
«Обвиняемым грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. До решения суда один из фигурантов порнобизнеса, 1992 года рождения, проведет под стражей, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное преследование в отношении предполагаемого организатора, 1987 года рождения, прекращено в связи с его смертью из-за продолжительного и тяжелого заболевания», — заключил Валерий Горелых.