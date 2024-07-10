Полицейские накрыли порностудию в Екатеринбурге

«Производители так называемой “клубнички” действовали с конца 2022 года. На специально созданном интернет-ресурсе пользователи после соответствующей оплаты могли смотреть порноспектакль, имея возможность при этом общаться с их “героями” в видеочате. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций», — отметил Валерий Горелых.