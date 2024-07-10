Названы предварительные причины крушения самолета в Татарстане

На место жесткой посадки выехали следователи центрального МСУТ СК России. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ — Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ведется проверка Транспортной прокуратурой «в связи с авиационным происшествием в Камско-Устьинском районе». Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона о безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Единственного выжившего при крушении доставили в Камско-Устьинскую ЦРБ.
Основными версиями крушения предварительно названы техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу работы или должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщает МСУТ СК России.
Расследованием авиакатастрофы займется межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов приволжского Территориального Управления.
Cessna-172 — американский легкий самолет, выпускается компанией Cessna, считается самым массовым в истории авиации. С 1956 по 2017 год построено более 44 тысяч единиц более 25 модификаций.