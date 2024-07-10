ЧП в Кишиневе: средь бела дня убит человек, мэр требует от полиции мер безопасности

Вспомнили жители Молдовы и случай годичной давности в аэропорту, когда сотрудник Пограничной полиции МВД и работник охраны аэропорта погибли в результате нападения гражданина Таджикистана, которому ранее в этот день запретили въезд в страну. В ходе операции по задержанию Ашуров получил многочисленные огнестрельные ранения, был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице. Занимавшему тогда пост главы Погранполиции Росияну Василою были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о нападении в аэропорту, однако тот подал в суд на МВД, выразив несогласие с обвинениями.