ЧП в Кишиневе: средь бела дня убит человек, мэр требует от полиции мер безопасности

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Усилить меры безопасности для жителей и гостей Кишинева потребовал от правоохранительных органов мэр молдавской столицы Ион Чебан.
Требование последовало в связи с чрезвычайным происшествием, имевшим место среди бела дня в среду.
Полиция Молдовы распространила сообщение о том, что в столичном секторе Рышкановка неизвестный, передвигаясь на электросамокате, произвел выстрел из автоматического оружия, застрелив на месте гражданина иностранного государства.
Позже очевидцы распространили в сети информацию, что погибший иностранец сидел за столиком на террасе одного из заведений общепита, на оживленном проспекте.
«В отношении случая в секторе Рышкановка — мы просим полицию усилить контроль и обеспечить безопасность людей. Кишинев в последние годы является безопасным городом. Это произошло средь бела дня, вокруг были люди, дети, чья жизнь была в опасности. Люди не должны бояться выходить из дома, но должны доверять компетентным органам, что они защищены», — отметил Чебан.
Мэр добавил, что, «к сожалению, руководство тех, кто должен обеспечивать безопасность граждан, занимается запугиванием оппозиции, а преступность процветает не только в Кишиневе».
По данным полиции, ведется следствие, стрелявшего ищут. Как сообщили правоохранители, убитым является 41-летний мужчина по национальности турок, имевший явный конфликт с законом.
«Убитый 41-летний мужчина — турок по происхождению, он входил в преступную группировку и был объявлен правоохранительными органами Великобритании в розыск по линии Интерпола по обвинению в совершении преступлений, связанных с контрабандой и торговлей героином».
Правоохранители рассматривают версию о сведении счетов между группировками и ликвидации свидетеля, который мог дать определенные показания.
Убитого должны были экстрадировать, но до сих пор это не произошло, так как «он подал прошение о предоставлении убежища».
«Два года назад ему было отказано в процедуре предоставления убежища, но до сих пор окончательного решения суда по этому делу нет. Он был помещен под стражу с последующей экстрадицией, но освобожден из-под стражи по решению суда».
Интернет-пользователи, комментируя случившееся, напомнили, что недавно власти Молдовы с гордостью сообщили об отправке силовиков во Францию для помощи в обеспечении безопасности Олимпийских игр.
Вспомнили жители Молдовы и случай годичной давности в аэропорту, когда сотрудник Пограничной полиции МВД и работник охраны аэропорта погибли в результате нападения гражданина Таджикистана, которому ранее в этот день запретили въезд в страну. В ходе операции по задержанию Ашуров получил многочисленные огнестрельные ранения, был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице. Занимавшему тогда пост главы Погранполиции Росияну Василою были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о нападении в аэропорту, однако тот подал в суд на МВД, выразив несогласие с обвинениями.