Заведено уголовное дело после гибели воронежской семьи в Татарстане

Возбуждено уголовное дело по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Татарстане, в котором погибла воронежская семья, пишет Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, днём 10 июля легкомоторный самолёт Cessna-172 совершил жёсткую посадку в районе палаточного лагеря у посёлка Камское Устье. На борту судна находились четыре человека, включая ребёнка. Пассажиры заказали самолёт для экскурсии.
В результате происшествия самолёт загорелся. Выжить удалось только мужчине. Его госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».