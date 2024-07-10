Заведено уголовное дело после гибели воронежской семьи в Татарстане

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».