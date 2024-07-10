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В Самарской области частный самолет взлетел без разрешения 10 июля

В Самарской области вернули назад взлетевший без разрешения в Красном Яру частный самолет.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 10 июля 2024 года, в Самарской области частный самолет взлетел без разрешения на аэродроме в селе Красный Яр. Все произошло около 08:45. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— По команде оперативного дежурного был объявлен сигнал «Режим» и дана команда на возврат воздушного суда на аэродром вылета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет был произведен без разрешения главного центра единой системы организации воздушного движения. Частный самолет L145/L собирался лететь из Красного Яра в поселок Поповка.

Напомним, самолет Анталья — Казань экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства незапланированной посадки.

Напомним, как ранее писал KP.RU, Дмитрий Медведев призвал увеличить зарплаты специалистов в России.