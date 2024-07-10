Мопедист разбился насмерть в Алматинской области

30 июня 2024 года на границе Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход. Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда неожиданно перед ним выбежала женщина. Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.