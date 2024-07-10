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Мопедист разбился насмерть в Алматинской области

10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе областной полиции рассказали подробности трагедии.

«Водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате дорожно-траснпортного происшествия водитель скончался на месте. Девушка, следовавшая в качестве пассажира, с различными травмами госпитализирована».

Пресс-служба ДП Алматинской области 

Стражи порядка призывают не нарушать требования дорожной безопасности и строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД).

«При управлении не забывайте, что от вас зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения».Пресс-служба ДП Алматинской области.

Также правоохранители региона привели неутешительную статистику: за три дня полицейские Карасайского района выявили 184 правонарушения водителями мототранспорта:

«За вождение в состоянии опьянения задержаны два водителя, на специализированную стоянку было водворено 132 различных вида мототранспорта, за нарушение тишины к адмответственности привлечено 21 лицо».

Начальник районной полиции Мадияр Шеттикбаев отметил, что важность соблюдения ПДД необходимо прививать детям с малых лет.

«Уважаемые родители, не позволяйте несовершеннолетним садиться за руль автомашин и управлять мототранспортом. Исполняйте более ответственно свои родительские обязанности. Разъясняйте детям, с какого возраста и при каких условиях дается законное право на управление мотоциклами, мопедами и скутерами. Помните, дорога не прощает ошибок, а последствия необдуманных поступков могут быть трагическими».

Мадияр Шеттикбаев 

Также сказано, что полицейские на постоянной основе проводят целенаправленные отработки с целью повышения водительской дисциплины и сокращения числа дорожных аварий.

«Автомототранспортные средства водителей, допустивших грубые нарушения ПДД, в обязательном порядке водворены на спецстоянку».

Пресс-служба ДП Алматинской области\

30 июня 2024 года на границе Алматы и Алматинской области в результате ДТП погибли водитель мопеда и женщина-пешеход. Ночью мопед двигался по Ташкентскому тракту в восточном направлении, когда неожиданно перед ним выбежала женщина. Удар был такой силы, что мопед, водитель и сама пешеход отлетели на несколько десятков метров вперед.