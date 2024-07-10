Насос для полива дач стал виною смерти ребенка в Уральске

«Этот насос ничем не огорожен, установлен близко к берегу, и практически любой купающийся может оказаться на месте моего сына. Теперь всё подводят к тому, что мой ребенок сам виноват. Я просто не хочу, чтобы такое горе произошло ещё с кем-то, чтобы родители не хоронили детей. Требую, чтоб виновных нашли и наказали, а таких трагедий больше не было», — говорит Мирамгуль Есетова.