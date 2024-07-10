Насос для полива дач стал виною смерти ребенка в Уральске

АЛМАТЫ, 10 июл — Sputnik. Трагедия произошла в поселке Деркул, передает «Мой город». 12-летний Аман Сейфолла вместе с двоюродным братом отправился купаться в реку Деркул. В это время его мать, Мирамгуль Есетова, возилась с младшими детьми.
«Недалеко от берега работал насос для полива огорода. Точно не знаю кому он принадлежит, скорее всего дачникам. Левую ногу Амана по бедро буквально засосало насос. Оказалось, что насос работал без фильтра и за ним никто не следил», — вспоминает убитая горем мать, которая не хотела отпускать сына купаться.
По словам Мирамгуль, люди самостоятельно не смогли даже вытащить Амана из воды. Мужчины держали его голову над водой, но было поздно. Потом приехали спасатели, трубу срезали и вытащили сына из воды вместе с трубой. Скорая пыталась реанимировать его, но было бесполезно. Сын наглотался воды, из его рта шла пена, а нога была синяя.
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О случившемся Мирамгуль узнала от племянника. Женщина побежала на место, но её не подпустили к воде. А люди пытались вытащить тело мальчика. Так женщина простояла на берегу почти час. Только потом мальчика вытащили из воды, но мать к нему не подпустили. Ребенок уже скончался.
«Этот насос ничем не огорожен, установлен близко к берегу, и практически любой купающийся может оказаться на месте моего сына. Теперь всё подводят к тому, что мой ребенок сам виноват. Я просто не хочу, чтобы такое горе произошло ещё с кем-то, чтобы родители не хоронили детей. Требую, чтоб виновных нашли и наказали, а таких трагедий больше не было», — говорит Мирамгуль Есетова.
Между тем, в ДЧС ЗКО сообщили, что ребенок играл в запрещенном для купания месте. Аман прыгнул с пантона, на котором установлен водозаборный насос для дач и ногу ребенка засосало. Ребенок скончался на месте.
«По факту происшествия департамент полиции ведет расследование», — сообщили в ДЧС ЗКО.
Женщина намерена писать заявление в полицию.