Белорус пытался ввезти из Литвы 540 немецких монет со свастикой 1937−1939 годов

Монеты обнаружили в погранпункте «Каменный Лог» при досмотре большегруза, прибывшего в Беларусь из Литвы, которым управлял 30-летний белорус. Водитель заявил таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако в кабине был обнаружен пакет с примерно 60 серебряными монетами различного достоинства и 540 монет Германии (Третьего Рейха) достоинством 2 рейхсмарки, выпущенные в 1937—1939 годах.