Белорус пытался ввезти из Литвы 540 немецких монет со свастикой 1937−1939 годов

Гражданин Беларуси пытался ввезти в страну немецкие монеты с изображение фашистской свастики, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Монеты обнаружили в погранпункте «Каменный Лог» при досмотре большегруза, прибывшего в Беларусь из Литвы, которым управлял 30-летний белорус. Водитель заявил таможенникам, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако в кабине был обнаружен пакет с примерно 60 серебряными монетами различного достоинства и 540 монет Германии (Третьего Рейха) достоинством 2 рейхсмарки, выпущенные в 1937—1939 годах.
— Стоимость монет оценивается в 45 тысяч белорусских рублей. Гражданин уплатил порядка 5 тысяч белорусских рублей штрафа (ч.4 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), — прокомментировали в ГТК.
Кроме того, по факту попытки перемещения монет с изображением фашистской свастики в действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления — пропаганды или публичного демонстрирования, распространения нацистской символики (ст.341−1 Уголовного кодекса Беларуси).
Уголовное дело находится в производстве Ошмянского РОВД.