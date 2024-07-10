Суд отправил в СИЗО ректора БФУ им. И. Канта

Он проходит по делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Как считает следствие, Фёдоров и проректор Елена Мялкина присвоили деньги путем начисления незаконных премий за интенсивность труда пятерым сотрудникам университета. Для этого проректором по экономике и развитию Мялкина (она подозревается в пособничестве) оформляла безосновательные служебные записки, а ректор — приказы, на основании которых начислялись и выплачивались премии. Получившие доплаты работники через Мялкину передавали деньги Фёдорову, а тот их присвоил и распорядился по своему усмотрению.



Действия ректора были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. Федоров в ходе допроса после задержания от дачи показаний отказался.



Председательствовал в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следствия судья Михаил Примак. Подозреваемый возражал против удовлетворения ходатайства следствия об аресте ректора БФУ им. И. Канта. Его защитник Анастасия Резникова поддержала эту позицию, указав на возможность избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако постановлением суда в отношении Фёдорова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — до 8 сентября 2024 года.



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Мялкиной суд рассмотрит сегодня, но через несколько часов.