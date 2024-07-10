В деле о захвате СИЗО № 1 в Ростове появился второй обвиняемый

Напомним, Утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Во время переговоров арестанты отказались освободить заложников и сдаться. Начался штурм, в ходе которого пятеро захватчиков были убиты, а еще один, Даниил Камнев, тяжело ранен. Он обвиняется в побеге из мест лишения свободы, захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 321 УК РФ). В настоящее время Камнев находится под арестом до 15 августа включительно.