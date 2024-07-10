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В деле о захвате СИЗО № 1 в Ростове появился второй обвиняемый

Второй обвиняемый фигурирует в деле о захвате ростовского СИЗО № 1 в Ростове. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По данным Mash, террористов было семеро. Однако в активной фазе участвовали шестеро, одного заключенного задержали при побеге из камеры № 96. Малик Гандалоев 2000 года рождения ранил заточкой одного из сотрудников во время задержания.

Малик Гандалоев уже дал показания, в которых рассказал подробности подготовки побега и захвата СИЗО.

Напомним, Утром 16 июня шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Во время переговоров арестанты отказались освободить заложников и сдаться. Начался штурм, в ходе которого пятеро захватчиков были убиты, а еще один, Даниил Камнев, тяжело ранен. Он обвиняется в побеге из мест лишения свободы, захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 321 УК РФ). В настоящее время Камнев находится под арестом до 15 августа включительно.