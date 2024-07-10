МЧС назвало возможную причину пожара в Сочи

Пожар в Лазаревском районе Сочи по адресу: улица Победы, 69 был полностью потушен на площади 690 квадратных метров. По этому адресу расположен Лазаревский районный суд.
«Предварительная причина — это короткое замыкание», — сказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что остальные причины еще устанавливаются.
Как ранее поясняли РИА Новости в региональном главке МЧС России, огонь не затронул нижние этажи административного здания. Пострадавших и погибших при возгорании не обнаружено, к ликвидации огня привлекались 60 спасателей, использовалось 18 единиц техники.