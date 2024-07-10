Ребенок в Светлогорске выпал из окна девятого этажа

Жительница Светлогорска 9 июля приехала с маленьким сыном в гости к отчиму. Во второй половине дня хозяин квартиры находился в одной комнате, а женщина и ее полуторагодовалый ребенок — в другой. Около 16.50 18-летняя мать вышла и оставила ребенка одного в комнате с открытым окном. Во время ее отсутствия мальчик забрался на подоконник со стоящего у окна дивана, оперся на москитную сетку и упал вниз на растущее у дома дерево. Ребенок госпитализирован в гомельскую больницу.



Светлогорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие трагедии.