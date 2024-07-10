В Минске в ДТП с легковушкой травмирован мотоциклист

По предварительной информации, сегодня утром 39-летний водитель Lada двигался вблизи здания № 9 по ул. Макаенка. При развороте мужчина не уступил дорогу мотоциклу Honda, движущемуся во встречном направлении по равнозначной дороге, и столкнулся с ним. Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования.



На месте происшествия работали сотрудники столичной ГАИ.



Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.