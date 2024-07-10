В Бобруйске хирург получил 1 год ограничения свободы за врачебную ошибку

Бобруйского хирурга осудили за врачебную ошибку. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Обвинение было предъявлено 35-летнему хирургу из Бобруйска. Ему инкриминировали ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое повлекло причинение женщине 1966 года рождения тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч.1 ст. 162 Уголовного кодекса Беларуси).
В суде рассказали, что 11 июля 2022-го в одной из бобруйских больниц хирург во время холецистэктомии — операции по удалению болезненно измененного желчного пузыря, повредил пациентке внепеченочные желчные протоки и не выявил указанные повреждения. Как установлено, во время операционного вмешательства хирургом была нарушена общепризнанная тактика проведения таких операций.
В итоге женщине потребовалось провести еще две операции на органах брюшной полости, чтобы предотвратить развитие угрожающих жизни последствий. И во время повторной релапаротомии, 25 июля 2022-го, повреждение внепеченочного участка желчевыводящих путей диагностировали и устранили. Однако несмотря на принятые меры у пациентки обострилась имевшаяся хроническая ишемическая болезнь сердца, которая протекала на фоне артериальной гипертензии, от которой она в результате острой сердечной недостаточности умерла в -больнице 1 августа 2022-го.
На суде хирург свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 1 год со штрафом в размере 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей в июле 2024-го).
Приговор обжалован обвиняемым в части назначенного судом наказания.