В Бобруйске хирург получил 1 год ограничения свободы за врачебную ошибку

В итоге женщине потребовалось провести еще две операции на органах брюшной полости, чтобы предотвратить развитие угрожающих жизни последствий. И во время повторной релапаротомии, 25 июля 2022-го, повреждение внепеченочного участка желчевыводящих путей диагностировали и устранили. Однако несмотря на принятые меры у пациентки обострилась имевшаяся хроническая ишемическая болезнь сердца, которая протекала на фоне артериальной гипертензии, от которой она в результате острой сердечной недостаточности умерла в -больнице 1 августа 2022-го.