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Охранник украл кошелек с крупной суммой денег у посетителя кафе в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охранник украл кошелек с крупной суммой денег у посетителя кафе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД обратился минчанин. Он сообщил, что у него пропал кошелек с деньгами в размере Br2,2 тыс.

Правоохранители установили, что причастным к пропаже кошелька оказался 27-летний охранник кафе, в котором накануне отдыхал минчанин. Мужчина оставил свое имущество в гардеробе, но не застегнул карман, в котором лежал кошелек. Фигурант воспользовался свободным доступом к гардеробу и украл кошелек.

Со слов задержанного, похищенные деньги он потратил на личные нужды: покупку одежды и продуктов питания. Мужчина признал свою вину и добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело за кражу.