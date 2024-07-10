Охранник украл кошелек с крупной суммой денег у посетителя кафе в Минске

В Московское РУВД обратился минчанин. Он сообщил, что у него пропал кошелек с деньгами в размере Br2,2 тыс.



Правоохранители установили, что причастным к пропаже кошелька оказался 27-летний охранник кафе, в котором накануне отдыхал минчанин. Мужчина оставил свое имущество в гардеробе, но не застегнул карман, в котором лежал кошелек. Фигурант воспользовался свободным доступом к гардеробу и украл кошелек.



Со слов задержанного, похищенные деньги он потратил на личные нужды: покупку одежды и продуктов питания. Мужчина признал свою вину и добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.



В отношении охранника возбуждено уголовное дело за кражу.