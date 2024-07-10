В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена

«Восьмого июля в парадной дома на Ленинском проспекте города Санкт-Петербурга на предпринимателя напал ранее судимый 45-летний житель города Мурманска. Последний нанес удар молотком по голове потерпевшему, после чего похитил деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.