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В Петербурге мужчина с молотком напал на бизнесмена

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. На петербургского бизнесмена напал ранее судимый житель Мурманска, он оглушил его молотком и похитил 270 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого июля в парадной дома на Ленинском проспекте города Санкт-Петербурга на предпринимателя напал ранее судимый 45-летний житель города Мурманска. Последний нанес удар молотком по голове потерпевшему, после чего похитил деньги в размере 270 тысяч рублей и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что потерпевший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем).

«Подозреваемый по горячим следам был задержан. Сейчас следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления», — сообщили в ГСУСК.