«Чтобы разбить Cessna, надо постараться»: что известно об авиакатастрофе в Татарстане

Самолет полностью сгорел после жесткой посадки
Экстренное сообщение о крушении воздушного судна в Камско-Устьинском районе Татарстана поступило в 09:35. ГУ МЧС России по РТ сообщило, что самолет совершил жесткую посадку в поле, после чего загорелся.
«Огнеборцы, оперативно прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание. Однако, несмотря на быстрые действия спасателей, избежать человеческих жертв не удалось», — сообщили в МЧС.
Самолет сгорел полностью, на месте падения остались лишь обломки и часть крыльев.
Катастрофа унесла жизнь ребенка и двух взрослых
В результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок. По предварительным данным, на борту находилась семья — мать, отец и их дочь, а также пилот. Выжил только отец семейства.
«Одного пострадавшего доставили в Камско-Устьинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, у него диагностированы множественные переломы», — сообщили в министерстве здравоохранения РТ.
В больнице пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, после стабилизации состояния его перевели в больницу Казани. Главный врач Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяс Минвалеев сообщил, что пострадавшего санавиацией доставили в Республиканскую клиническую больницу.
«Может, пилоту захотелось острых ощущений»
Полет организовала компания воздушных экскурсий над Казанью «Летай с нами». Компания достаточно популярна: у нее около 30 тысяч подписчиков в одной социальной сети и около 12 тысяч во «ВКонтакте». В них фигурирует тот самый красный самолет, фотографии обломков которого распространились сегодня в СМИ и телеграм-каналах.
Аэроклуб работает более девяти лет, в парке — самолеты, включая реактивный Л-29 и вертолеты. Компания заявляла, что у их пилотов — большой опыт и полеты безопасны. Услугами аэроклуба воспользовались более 50 тыс. человек.
Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Роман Ламинский сообщил «Татар-информу», что разбившийся самолет принадлежал частному лицу.
Организатор полетов Степан Смирнов не ответил на звонки и сообщения «Татар-информа», но дал комментарий телеканалу «Вести Татарстана». По его словам, техническое состояние самолета не вызывало опасений.
«Техника была в порядке накануне и сегодня. Все проверки проводились своевременно», — заявил он, подчеркнув, что видел только фотографии с места крушения, которые не дают полной картины произошедшего.
Степан Смирнов также отметил высокую квалификацию пилота, но допустил возможность, что стремление к острым ощущениям могло сыграть роковую роль.
«У нас был пилот-инструктор. Он любил летать. Может быть, он решил добавить слишком острые ощущения, и вот так произошло», — предположил организатор полета.
Самолет был загружен людьми, что делает управление еще сложнее. Однако разбить Cessna — для этого нужно приложить усилия.
«Cessna разбить — это надо постараться»
«Татар-информ» обратился к пилоту гражданской авиации с просьбой предположить возможные причины крушения. Эксперт подчеркнул, что по одним фотографиям последствий сделать точные выводы крайне сложно.
«Если организатор говорит о возможном стремлении пилота к острым ощущениям, то он мог сделать большой крен, но не выдержать скорость. В таком случае происходит сваливание — критический режим полета из-за нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком при превышении допустимого угла атаки. После сваливания самолет уходит в штопор. Это наиболее вероятное объяснение. На больших кренах необходимо поддерживать большую скорость. Тем более самолет был загружен людьми, что делает управление еще сложнее. Однако разбить Cessna — для этого нужно приложить усилия», — пояснил собеседник агентства.
Также эксперт отметил, что шасси могли зацепиться за землю, в результате чего самолет мог перевернуться и загореться.
Татарская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ход расследования находится под личным контролем Приволжского транспортного прокурора.