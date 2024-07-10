«Чтобы разбить Cessna, надо постараться»: что известно об авиакатастрофе в Татарстане

«Если организатор говорит о возможном стремлении пилота к острым ощущениям, то он мог сделать большой крен, но не выдержать скорость. В таком случае происходит сваливание — критический режим полета из-за нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком при превышении допустимого угла атаки. После сваливания самолет уходит в штопор. Это наиболее вероятное объяснение. На больших кренах необходимо поддерживать большую скорость. Тем более самолет был загружен людьми, что делает управление еще сложнее. Однако разбить Cessna — для этого нужно приложить усилия», — пояснил собеседник агентства.