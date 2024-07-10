«Какие вы тупые все»: избившая умирающего пенсионера девушка избежала тюрьмы

— Хотелось бы то наказание, о котором просил прокурор. Нам говорили, что реально ее могут не посадить, но такое решение. Вы думаете, до нее что-то дошло? До нее не дошло! До этого случая у нее было пять приводов в полицию (Будучи несовершеннолетней девушка несколько раз была судима за кражу, — прим. ред.).