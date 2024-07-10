«Какие вы тупые все»: избившая умирающего пенсионера девушка избежала тюрьмы

В Челябинске вынесли приговор Наталье Головиновой — осенью прошлого года девушка избила пенсионера Владимира Серегина. Она напала на него после конфликта в магазине и продолжила на улице: пинала мужчину, который уже без движения лежал на асфальте. В итоге дедушка умер.
Против Головиновой возбудили уголовное дело лишь по статье «Хулиганство». А теперь ей и вовсе удалось избежать тюрьмы. Почему девушку не отправили за решетку и что думают о приговоре родственники погибшего — в материале КП-Челябинск.
Роковая встреча
Эта история потрясает своей жесткостью и цинизмом. В ноябре 72-летний Владимир Серегин вышел из дома в банк — хотел разобраться, почему на телефон не приходят уведомления по карте. На обратном пути зашел в магазин, где столкнулся с Натальей Головиновой и ее подружкой. Девицы громко гоготали и матерились.
Пенсионер сделал им замечание, что-то буркнув себе под нос. И это привело Головинову в ярость. Она набросилась на Владимира с кулаками, попутно крича, что спортсменка, и может запросто отправить его в нокаут. Серегин поспешил выйти из магазина, но девушка на этом не успокоилась.
Она побежала следом. В какой-то момент Владимиру стало плохо, и он рухнул прямо на асфальт. Это совсем не смутило Головинову — она подбежала и стала пинать лежащего пенсионера. Разъяренную даму остановили проезжающие мимо водители. А вот Серегина спасти не удалось. Он умер прямо на асфальте.
После случившегося свидетели засняли на видео девушку. Она шла по улице с подружкой, громко смеясь и размахивая слетевшим корсетом.
Вскрытие показало, что причиной смерти стал инфаркт. Поэтому и статья у Головиновой — всего лишь «Хулиганство». Мол, не от ее ударов пенсионеру плохо стало. Родственники погибшего недоумевают: у Владимира со здоровьем все было в порядке. Да, возраст, но на сердце никогда не жаловался.
Приходя на суды, Головинова зачастую вела себя неуважительно. Сидела в телефоне и даже не отключала звук. Сожаления на ее лице или в ее словах — никогда не было видно.
— Я проверяла, жив он или нет, — цинично оправдывала свои пинки Головинова.
Словно чувствовала, что останется на свободе.
Головинова пришла на заседание в длинном черном платье, с чокером на шее. Волосы собрала в хвост. Тяжело дыша и хромая, она появилась в коридоре. Сразу ушла разговаривать с адвокатом и призналась, что ее тошнит.
После этого девушка поговорила с кем-то по телефону и громко произнесла на весь коридор:
— Какие вы тупые все.
Кому былы адресованы эти слова, неизвестно. Потом Головинова достала телефон и начала показывать своему адвокату видео под веселую музыку. Попутно заливаясь смехом.
А буквально в пяти метрах от всего этого веселья — родственники погибшего Владимира Серегина. Они потеряли любимого мужа, отца, дедушку. И теперь ждут в коридоре суда, когда справедливость восторжествует и главная обидчица получит заслуженное наказание.
«До нее ничего не дошло».
Начало заседания задерживалось. Подсудимая была явно не готова ждать:
— Что так долго? Уже 10 минут.
Наконец, всех пригласили в зал. Судья начал зачитывать приговор. Ранее гособвинитель запрашивал для девушки 2,5 года колонии-поселения. Но решили иначе.
— Суд назначил Головиновой 2,5 года условно, — передает корреспондент КП-Челябинск из зала суда. — А также возместить родственникам погибшего 20 тысяч рублей за расходы на судебный процесс. В компенсации морального вреда отказано.
Такой приговор поверг в шок вдову и внучку Владимира Серегина.
— Хотелось бы то наказание, о котором просил прокурор. Нам говорили, что реально ее могут не посадить, но такое решение. Вы думаете, до нее что-то дошло? До нее не дошло! До этого случая у нее было пять приводов в полицию (Будучи несовершеннолетней девушка несколько раз была судима за кражу, — прим. ред.).
И действительно. Такой приговор не устроил саму Головинову.
— Почему мне штраф не дали? — возмутилась девица.
Адвокат будет подавать апелляцию.