Эксперт назвал возможную причину крушения яхты в Геленджике

По словам эксперта, за рулем спортивной яхты в тот день находился квалифицированный инструктор и профессиональный спортсмен. Это была не туристическая прогулка, как сообщали многие СМИ, а тренировочный выход, во время которого тренер обучал экипаж навыкам управления спортивной парусной яхтой. Все находившиеся на борту были в спасательных жилетах и прошли инструктаж перед выходом в море.