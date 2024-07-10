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Эксперт назвал возможную причину крушения яхты в Геленджике

В районе Геленджикской бухты 7 июля затонуло спортивное судно МХ700, на борту которого находились пять человек. Возможной причиной трагедии могла стать непогода, рассказал kuban.aif.ru президент Ассоциации класса яхт МХ700 Алексей Нешитов.

По словам эксперта, за рулем спортивной яхты в тот день находился квалифицированный инструктор и профессиональный спортсмен. Это была не туристическая прогулка, как сообщали многие СМИ, а тренировочный выход, во время которого тренер обучал экипаж навыкам управления спортивной парусной яхтой. Все находившиеся на борту были в спасательных жилетах и прошли инструктаж перед выходом в море.

«Окончательные выводы о причинах трагедии делать пока рано, но могу предположить, что во время тренировки на внешнем рейде, когда яхта возвращалась обратно, резко испортилась погода. При выходе в море прогноз был благоприятный», — уточнил господин Нешитов.

Также он добавил, что для членов клуба происшествие стало настоящей трагедией. Они активно сотрудничают со следственными органами и круглосуточно оказывали помощь в поисково-спасательной операции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что четверых пассажиров удалось спасти в день затопления. Позже, 9 июля водолазы нашли и подняли со дна моря тело пропавшей женщины. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.