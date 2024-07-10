Эксперт назвал возможную причину крушения яхты в Геленджике

По словам эксперта, за рулем спортивной яхты в тот день находился квалифицированный инструктор и профессиональный спортсмен. Это была не туристическая прогулка, как сообщали многие СМИ, а тренировочный выход, во время которого тренер обучал экипаж навыкам управления спортивной парусной яхтой. Все находившиеся на борту были в спасательных жилетах и прошли инструктаж перед выходом в море.
«Окончательные выводы о причинах трагедии делать пока рано, но могу предположить, что во время тренировки на внешнем рейде, когда яхта возвращалась обратно, резко испортилась погода. При выходе в море прогноз был благоприятный», — уточнил господин Нешитов.
Также он добавил, что для членов клуба происшествие стало настоящей трагедией. Они активно сотрудничают со следственными органами и круглосуточно оказывали помощь в поисково-спасательной операции.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что четверых пассажиров удалось спасти в день затопления. Позже, 9 июля водолазы нашли и подняли со дна моря тело пропавшей женщины. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.