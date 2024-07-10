Politico узнала о планах Румынии экстрадировать беглого принца с Мальты

Павел-Филипп — внук короля Кароля II из династии Гогенцоллерн-Зигмаринен, который правил Румынией с 1920 по 1940 год. Во время его правления Северная Трансильвания перешла к Венгрии, Северная Буковина и Бессарабия — к СССР, Южная Добруджа к Болгарии, что привело к государственному перевороту. Король был вынужден бежать в Португалию, где умер в 1953 году. В Румынии в 1947 году на смену монархии пришел социализм.